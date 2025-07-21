Die Landarztpraxis
Folge 45: Harter Schnitt
35 Min.Folge vom 21.07.2025Ab 12
Sarah ist nach dem Kuss mit Chris überglücklich. Auch Klara und Leo bemerken die Veränderung in ihren Eltern und geben ihnen ihren Segen für eine Beziehung. Doch in Fabian weckt das die Eifersucht, die von Alexandra weiter befeuert wird. Durch ein Gespräch mit Leo erkennt er jedoch, dass er Sarahs Glück nicht im Weg stehen darf. Also legt er seinen Ehering ab und gibt sie endgültig frei. Ist das das Ende von Fabian und Sarah? Alexandra hofft es zumindest.
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick