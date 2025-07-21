Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 3Folge 45vom 21.07.2025
Folge 45: Harter Schnitt

35 Min.Folge vom 21.07.2025Ab 12

Sarah ist nach dem Kuss mit Chris überglücklich. Auch Klara und Leo bemerken die Veränderung in ihren Eltern und geben ihnen ihren Segen für eine Beziehung. Doch in Fabian weckt das die Eifersucht, die von Alexandra weiter befeuert wird. Durch ein Gespräch mit Leo erkennt er jedoch, dass er Sarahs Glück nicht im Weg stehen darf. Also legt er seinen Ehering ab und gibt sie endgültig frei. Ist das das Ende von Fabian und Sarah? Alexandra hofft es zumindest.

SAT.1
