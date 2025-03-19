Als wär's der letzte TagJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 55: Als wär's der letzte Tag
34 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Isa ist entschlossen, den letzten Tag vor ihrer riskanten Operation in vollen Zügen zu genießen. Lukas stellt ihr zuliebe seine Sorgen hintenan, und tatsächlich schaffen die beiden es, endlich einmal wieder eine unbeschwerte Zeit miteinander zu verbringen. Lukas will diesen besonderen Tag für Isa mit einer romantischen Überraschung krönen: Einem Heiratsantrag. Doch bevor es dazu kommt, erleidet Isa einen Schwächeanfall.
