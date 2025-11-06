Die Landarztpraxis
Folge 56: Kommen und gehen
34 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Sarah ist für Fabian da, der sich große Sorge um Isa macht. Doch dazu muss sie ihre eigene Angst verdrängen. Als Chris das bemerkt, versucht er, Sarah auf andere Gedanken zu bringen. Tatsächlich hilft die Arbeit Sarah dabei, sich abzulenken, doch durch die Zusammenarbeit werden in Chris alte Gefühle geweckt ... Isas OP steht an. Während sie sich von Lukas verabschiedet, zündet jeder in Wiesenkirchen eine Kerze an. Wird Isa den riskanten Eingriff überleben?
