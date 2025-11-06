Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Kommen und gehen

SAT.1Staffel 3Folge 56vom 06.11.2025
Kommen und gehen

Folge 56: Kommen und gehen

34 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Sarah ist für Fabian da, der sich große Sorge um Isa macht. Doch dazu muss sie ihre eigene Angst verdrängen. Als Chris das bemerkt, versucht er, Sarah auf andere Gedanken zu bringen. Tatsächlich hilft die Arbeit Sarah dabei, sich abzulenken, doch durch die Zusammenarbeit werden in Chris alte Gefühle geweckt ... Isas OP steht an. Während sie sich von Lukas verabschiedet, zündet jeder in Wiesenkirchen eine Kerze an. Wird Isa den riskanten Eingriff überleben?

