Die Landarztpraxis
Folge 65: Selbstbeherrschung
35 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Während Ella in Georgs Abwesenheit bei Isa über ihre Familie nachforscht, wünscht sich Klara ihre zurück, wie sie früher einmal war. Chris bedauert, dass er seiner Tochter diesen Wunsch nicht erfüllen kann, verspricht ihr aber, dass sie für ihn immer an erster Stelle stehen wird. Das Vorhaben wird prompt auf die Probe gestellt, als Chris und Ella sich bei der Zusammenarbeit in der Praxis weiterhin stark zueinander hingezogen fühlen.
