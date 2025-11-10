Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

(K)ein Kind von Traurigkeit

SAT.1Staffel 3Folge 66vom 10.11.2025
(K)ein Kind von Traurigkeit

Die Landarztpraxis

Folge 66: (K)ein Kind von Traurigkeit

35 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Trotz ihrer offensichtlichen Gefühle füreinander, haben Ella und Chris Klara das Versprechen gegeben, dass sie nichts weiter als Kollegen sind. Während Ella sich in die Arbeit stürzt, wird Chris immer mehr bewusst, was für eine beeindruckende Person sie ist. Auch Klara entgeht nicht, wie gut ihr Vater und Ella harmonieren, und kommt sich wie eine Last vor. Sie beschließt, Wiesenkirchen heimlich zu verlassen ...

