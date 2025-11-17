Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 3Folge 70vom 17.11.2025
Folge 70: Das Glück der anderen

35 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Ella ist fest entschlossen, Georg zu offenbaren, dass sie wahrscheinlich seine Tochter ist. Doch ausgerechnet heute jährt sich der Todestag von dessen Frau Elisabeth. Als Ella dann von Isa erfährt, wie glücklich diese über ihr gutes Verhältnis zu ihrem Vater ist, wird ihr bewusst, dass ihr Geheimnis die Beziehung von Isa zu ihrem Vater gefährden würde. Ist sie bereit, dass Glück ihrer Halbschwester aufs Spiel zu setzen, um endlich Klarheit zu bekommen?

