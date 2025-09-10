Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Er gehört zu mir ...

SAT.1Staffel 3Folge 81vom 10.09.2025
Er gehört zu mir ...

Die Landarztpraxis

Folge 81: Er gehört zu mir ...

34 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12

Ella sieht dem ersten Arbeitstag mit Isa mit mulmigen Gefühl entgegen, weil sie ihr nichts von ihrer möglichen Verwandtschaft sagen darf. Zwar lösen Ella und Isa den ersten medizinischen Fall mit Bravour, doch Ella hat ihr gegenüber weiterhin ein schlechtes Gewissen. Chris fängt sie auf und lädt sie zum Abendessen ein. Doch weil er auch vor Linda zu seinen Gefühlen für Ella steht, taucht seine verletzte Ex-Frau auf, um das Date zu sabotieren ...

