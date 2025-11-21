Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Eine Familienangelegenheit

SAT.1Staffel 3Folge 82vom 21.11.2025
Eine Familienangelegenheit

Eine FamilienangelegenheitJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 82: Eine Familienangelegenheit

34 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Ella ist nach Lindas emotionaler Bitte, sich von ihrer Familie fernzuhalten, aufgewühlt. Während sie Trost bei Isa findet, die sie daran erinnert, dass sich Chris klar zu ihr bekannt hat und mehr für sie empfindet, gibt Linda vor Klara zu, wie sehr sie sich das Happy End mit Chris wünschen würde. Deshalb sucht Klara das Gespräch mit ihrem Vater und erklärt ihm emotional, dass sie sich nichts sehnlicher wünscht, als ihre Eltern wieder zusammenzusehen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen