Die Landarztpraxis
Folge 82: Eine Familienangelegenheit
34 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Ella ist nach Lindas emotionaler Bitte, sich von ihrer Familie fernzuhalten, aufgewühlt. Während sie Trost bei Isa findet, die sie daran erinnert, dass sich Chris klar zu ihr bekannt hat und mehr für sie empfindet, gibt Linda vor Klara zu, wie sehr sie sich das Happy End mit Chris wünschen würde. Deshalb sucht Klara das Gespräch mit ihrem Vater und erklärt ihm emotional, dass sie sich nichts sehnlicher wünscht, als ihre Eltern wieder zusammenzusehen ...
