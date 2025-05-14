Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Täuschung

SAT.1Staffel 3Folge 92vom 14.05.2025
Täuschung

TäuschungJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 92: Täuschung

35 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12

Ella ist überglücklich, weil Isa sie kennenlernen will, und auch Georg schöpft neue Hoffnung auf eine Versöhnung mit seiner Tochter. Doch ihm zeigt Isa weiterhin die kalte Schulter. Zwar mahnt Ella ihn, geduldig zu bleiben, doch das kann Georg nicht und greift zu einer verzweifelten Täuschung. Chris' selbstloses Angebot, dass Linda bei ihm unterkommen kann, sorgt für ungeahnte Schwierigkeiten, als es zwischen ihm und seiner Ex-Frau zu einem nahen Moment kommt.

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen