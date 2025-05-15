Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 93 vom 15.05.2025
35 Min. Folge vom 15.05.2025 Ab 12

Ella leidet mit, weil zwischen Georg und Isa nach wie vor Distanz herrscht. Georg bemüht sich dennoch weiter und bittet Ella um Unterstützung. Chris wird unterdessen in sein ganz eigenes Gefühlschaos gestürzt, als Linda ihn mit einem Kuss überrumpelt. Ehe er sich jedoch darüber Gedanken machen kann, verschlimmert sich der Zustand seiner Sorgenpatientin Frau Klein rapide. Werden Ella und Chris den Wettlauf gegen die Zeit gewinnen?

