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Die Landarztpraxis

Fehl am Platz

SAT.1Staffel 4Folge 57vom 24.03.2026
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Die Landarztpraxis

Folge 57: Fehl am Platz

35 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

Vicki muss sich ausgerechnet zwischen Simon und Fabian als Trainingspartner für "Wiesenkirchen bewegt sich" entscheiden. Doch weder weiß sie, wie sie mit Simon umgehen soll, der sie trotz beidseitiger Gefühle auf Abstand hält, noch wie sie sich Fabian gegenüber verhalten soll, nachdem er ihr seine Gefühle offenbart hat. Während Simon mit seiner juristischen Situation hadert, wegen der er nicht mit Vicki zusammen sein kann, will Fabian um seine Freundschaft mit Vicki kämpfen.

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