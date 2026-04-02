Die Landarztpraxis
Folge 64: Spurlos verschwunden
35 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Vicki versteht geschockt die Welt nicht mehr: Gerade war sie noch überglücklich mit Simon, doch nun ist dieser mit Sack und Pack verschwunden. Verzweifelt klammert sich Vicki an die Hoffnung, dass Simon sich alsbald mit einer guten Erklärung melden wird. Doch ein Anruf Simons macht Vickis letzte Hoffnung zunichte. In ihrem tiefen Schmerz wird sie ausgerechnet von Fabian aufgefangen.
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