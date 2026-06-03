Die Landarztpraxis
Folge 103: Manipulation
35 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
Vicki freut sich auf einen Mädels-Abend mit Bianca, Ella und Isa. Doch Fabian hat andere Pläne: Er setzt Vicki subtil unter Druck, sich für ihn Zeit zu nehmen. Während Vicki schweren Herzens ihre Verabredung absagt, um für Fabian da sein zu können, bekommt Simon unerwartet Besuch von seiner Ex-Frau Christin. Er ahnt nicht, dass sie ein großes Geheimnis mit sich trägt, das ihn komplett aus der Bahn werfen könnte.
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