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Die Landarztpraxis

Schuld und Schuldgefühle

SAT.1Staffel 4Folge 110vom 12.06.2026
Schuld und Schuldgefühle

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Die Landarztpraxis

Folge 110: Schuld und Schuldgefühle

35 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12

Vicki trägt es mit Fassung, dass Fabian sich ihr gegenüber sehr kühl verhält. Als Georg erneut einen Demenz-Aussetzer hat, überzeugt Vicki diesen, die Hilfe seiner Kinder anzunehmen. Als Georg sich daraufhin mit Fabian versöhnt, kann dieser schließlich wieder einen Schritt auf Vicki zugehen.

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