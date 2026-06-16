Die Landarztpraxis
Folge 112: Wünsch dir was
35 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
Vicki erfährt von Simon den wahren Grund für die Rangelei mit Fabian: Beide Männer sind noch immer in sie verliebt. Dadurch wird Vicki klar, dass sie mit Fabian zu früh an ihre alte Freundschaft anknüpfen wollte und geht auf Abstand zu ihm. Max' Versuch, seine Schwester mit einer Party aufzumuntern, schlägt fehlt, weil Vicki sich unter den verliebten Paaren fehl am Platz fühlt. Als sie das Weite sucht, läuft sie ausgerechnet Simon in die Arme und lässt die Nähe zu ihm endlich zu.
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