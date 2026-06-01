Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Die Landarztpraxis

Dr. Georg Kroiß

SAT.1Staffel 4Folge 108vom 10.06.2026
Joyn+
Dr. Georg Kroiß

Dr. Georg KroißJetzt ohne Werbung streamen

Die Landarztpraxis

Folge 108: Dr. Georg Kroiß

34 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12

Als Bianca erfährt, dass Julian im Krankenhaus ist, werden Vicki und Simon unerwartet zu Mimis Babysittern. Als Vicki sieht, wie liebevoll Simon mit der Kleinen umgeht, kommt es zu einem nahen Moment zwischen den beiden: Hat ihre Liebe nach all den Enttäuschungen noch eine Chance? Währenddessen taucht Georg in der Praxis auf und stellt die Kroiß-Geschwister vor eine besonders harte Herausforderung.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen