Die Landarztpraxis
Folge 108: Dr. Georg Kroiß
34 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Als Bianca erfährt, dass Julian im Krankenhaus ist, werden Vicki und Simon unerwartet zu Mimis Babysittern. Als Vicki sieht, wie liebevoll Simon mit der Kleinen umgeht, kommt es zu einem nahen Moment zwischen den beiden: Hat ihre Liebe nach all den Enttäuschungen noch eine Chance? Währenddessen taucht Georg in der Praxis auf und stellt die Kroiß-Geschwister vor eine besonders harte Herausforderung.
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