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Die Landarztpraxis

Heimlicher Liebesdienst

SAT.1Staffel 4Folge 109vom 11.06.2026
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Die Landarztpraxis

Folge 109: Heimlicher Liebesdienst

35 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12

Vicki hat nach ihrem Zerwürfnis mit Fabian die Nacht bei Max auf dem Sofa verbracht und wird jetzt von Rückenschmerzen geplagt. Als Simon ihr mitfühlend anbietet, ihre Schmerzen mit einem Massagegriff zu lindern, gerät Vicki ins Hadern: Kann sie die Nähe zu Simon erneut zulassen? Alexandra hat nach dem Fehltritt mit Dr. Weber ein schlechtes Gewissen gegenüber Max. Fabian rät ihr, ehrlich zu sein, doch Alexandra hat Angst, Max dadurch für immer zu verlieren.

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