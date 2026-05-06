Das Spiel mit der WahrheitJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 85: Das Spiel mit der Wahrheit
35 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Als Fabian Vicki besorgt gesteht, dass nicht er, sondern Simon den Spezialisten gefunden hat, beruhigt Vicki ihn mit ihrem eigenen Geständnis: Sie hat Fabian geküsst, weil sie Gefühle für ihn hat. Unterdessen müssen Georg und seine Kinder jedoch mit der Offenbarung von Julians Intrige umgehen. Wütend konfrontiert Fabian Julian, doch Georg entschließt sich, die Sache ruhen zu lassen. Vicki fängt Fabian auf und die beiden kommen endlich zusammen - während Simon Vicki vermisst.
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