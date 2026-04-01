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Die Landarztpraxis

Aus der Balance

SAT.1Staffel 4Folge 82vom 30.04.2026
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Die Landarztpraxis

Folge 82: Aus der Balance

34 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

Vicki schiebt ihre verwirrenden Gefühle für Fabian beiseite und widmet all ihre Kraft der Genesung von Max. Doch Vickis anfängliche Zuversicht schwindet, als Alexandra ihr von Max' schwerwiegenden Verletzungen erzählt. Auch wenn es noch keine finale Diagnose gibt, befürchtet Alexandra, dass Max aufgrund des Unfalls nie wieder als aktiver Bergretter arbeiten kann. Unterdessen bekommt Lukas in Max' Abwesenheit einen neuen Chef vorgesetzt: Emilio.

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