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Die Landarztpraxis

Die Streitschlichterin

SAT.1Staffel 4Folge 76vom 22.04.2026
Die Streitschlichterin

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Die Landarztpraxis

Folge 76: Die Streitschlichterin

35 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12

Fabian möchte um Vickis Herz kämpfen. Doch vorher sperrt diese ihn mit Max in einem Behandlungszimmer ein, damit die beiden Streithähne sich nicht mehr aus dem Weg gehen können. Tatsächlich hat Vickis fragwürdige Methode Erfolg und die beiden vertragen sich wieder. Derweil nimmt Simon seinen Mut zusammen, um Vicki ihr verlorenes Kettchen zurückzugeben. Doch als er sieht, wie gelöst Vicki mit Fabian umgeht, überlegt er es sich anders.

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