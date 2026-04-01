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Die Landarztpraxis

Der Stein kommt ins Rollen

SAT.1Staffel 4Folge 68vom 10.04.2026
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Die Landarztpraxis

Folge 68: Der Stein kommt ins Rollen

35 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Vicki rät Max, bald zu einer Entscheidung über seine Samenspende für Alexandra zu kommen. Durch Schweigen macht er die Situation für keinen von ihnen besser. Julian hat Simons Aufenthaltsort herausgefunden. Jetzt muss Vicki eine Entscheidung zu treffen: Schützt sie sich selbst oder holt sie sich von Simon endlich die Antworten, nach denen sie sehnt?

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