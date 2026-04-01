Der Stein kommt ins RollenJetzt ohne Werbung streamen
Die Landarztpraxis
Folge 68: Der Stein kommt ins Rollen
35 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Vicki rät Max, bald zu einer Entscheidung über seine Samenspende für Alexandra zu kommen. Durch Schweigen macht er die Situation für keinen von ihnen besser. Julian hat Simons Aufenthaltsort herausgefunden. Jetzt muss Vicki eine Entscheidung zu treffen: Schützt sie sich selbst oder holt sie sich von Simon endlich die Antworten, nach denen sie sehnt?
Alle Staffeln im Überblick