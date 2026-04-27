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Die Landarztpraxis

Gefühlschaos

SAT.1Staffel 4Folge 79vom 27.04.2026
Gefühlschaos

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Die Landarztpraxis

Folge 79: Gefühlschaos

35 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12

Vicki redet sich den romantischen Moment mit Fabian klein. Dabei ahnt sie nicht, dass Fabian ebenfalls etwas gespürt hat und sich nun erste Hoffnungen macht, dass aus Vicki und ihm doch noch etwas werden könnte. Und tatsächlich muss auch Vicki im Laufe des Tages feststellen, dass sie mehr für Fabian empfindet, als sie dachte. Überfordert weiß Vicki nicht, was sie mit diesem Gefühlschaos anfangen soll.

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