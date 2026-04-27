Die Landarztpraxis
Folge 79: Gefühlschaos
35 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Vicki redet sich den romantischen Moment mit Fabian klein. Dabei ahnt sie nicht, dass Fabian ebenfalls etwas gespürt hat und sich nun erste Hoffnungen macht, dass aus Vicki und ihm doch noch etwas werden könnte. Und tatsächlich muss auch Vicki im Laufe des Tages feststellen, dass sie mehr für Fabian empfindet, als sie dachte. Überfordert weiß Vicki nicht, was sie mit diesem Gefühlschaos anfangen soll.
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