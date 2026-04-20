Die Landarztpraxis
Folge 74: Der Preis der Nähe
35 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Vicki gerät im Kampf um den Bauernhof zwischen die Fronten, als ihr bester Freund Fabian für Georg und Bruder Max für Basti Partei ergreift. Denn Basti will Georg aufgrund seiner Alzheimer-Erkrankung als geschäftsuntüchtig erklären lassen. Unterdessen kommt Bianca dank Isa und Alexandra Julians Intrige auf die Spur.
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