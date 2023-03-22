Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die perfekte Minute - ANDREAS UND BASTIAN

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 22.03.2023
43 Min.Folge vom 22.03.2023Ab 12

Es geht um 25 000 € Preisgeld, zehn Spielstufen und jede Menge Spaß! Unsere Kandidat:innen stellen sich täglich den kuriosesten und spannendsten Spielen, um mit jedem Sieg eine Stufe weiter zu kommen! Die Sicherheitsstufe von 2500 € haben sie sich Andreas und Bastian bereits gesichert, deshalb starten sie mit ihren zwei verbliebenen Leben direkt mit dem Risiko! Die Challenge “Wundertüte“ steht an, die körperliches Geschick verlangt, welches mit einer Süßigkeit belohnt wird – wenn es gelingt!

