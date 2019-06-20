Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Promi Griller

Andrina Santoro vs. Clive Bucher

SAT.1Staffel 7Folge 2vom 20.06.2019
Folge 2: Andrina Santoro vs. Clive Bucher

16 Min.Folge vom 20.06.2019Ab 6

Im Duell zwischen Bachelorette Andrina Santoro (26) und Bachelor Clive Bucher (27) werden heute ausnahmsweise keine Rosen verteilt - trotzdem liefern sich die beiden Herzensbrecher einen erbarmungslosen Kampf um den goldenen Cervelat. Doch wer schafft es, die Jury von sich zu überzeugen - das Fitnessmodel oder der Jungunternehmer?

