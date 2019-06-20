Andrina Santoro vs. Clive BucherJetzt kostenlos streamen
Die Promi Griller
Folge 2: Andrina Santoro vs. Clive Bucher
16 Min.Folge vom 20.06.2019Ab 6
Im Duell zwischen Bachelorette Andrina Santoro (26) und Bachelor Clive Bucher (27) werden heute ausnahmsweise keine Rosen verteilt - trotzdem liefern sich die beiden Herzensbrecher einen erbarmungslosen Kampf um den goldenen Cervelat. Doch wer schafft es, die Jury von sich zu überzeugen - das Fitnessmodel oder der Jungunternehmer?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick