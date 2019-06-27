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Die Promi Griller

Sonia Kälin vs. Renzo Blumenthal

SAT.1Staffel 7Folge 3vom 27.06.2019
Sonia Kälin vs. Renzo Blumenthal

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Die Promi Griller

Folge 3: Sonia Kälin vs. Renzo Blumenthal

16 Min.Folge vom 27.06.2019Ab 6

Wenn sich diese beiden Kandidaten gegenüberstehen, beginnen in der Ferne die Alphörner zu erklingen und plötzlich liegt der Duft von Fondue in der Luft. Schweizerischer geht wohl kaum mehr, wenn die Schwingerkönigin und Schiedsrichterin beim Donnschtigs-Jass Sonia Kälin (34) gegen Ex-Mister Schweiz Renzo Blumenthal (42) hinter dem Grill antritt. Doch wer von beiden darf sich am Ende nicht nur Superschweizer, sondern auch Grillmeister nennen?

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