Sonia Kälin vs. Renzo BlumenthalJetzt kostenlos streamen
Die Promi Griller
Folge 3: Sonia Kälin vs. Renzo Blumenthal
16 Min.Folge vom 27.06.2019Ab 6
Wenn sich diese beiden Kandidaten gegenüberstehen, beginnen in der Ferne die Alphörner zu erklingen und plötzlich liegt der Duft von Fondue in der Luft. Schweizerischer geht wohl kaum mehr, wenn die Schwingerkönigin und Schiedsrichterin beim Donnschtigs-Jass Sonia Kälin (34) gegen Ex-Mister Schweiz Renzo Blumenthal (42) hinter dem Grill antritt. Doch wer von beiden darf sich am Ende nicht nur Superschweizer, sondern auch Grillmeister nennen?
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