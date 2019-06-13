Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Promi Griller

Monika Fasnacht vs. Fabien Rohrer

SAT.1 Staffel 7 Folge 1 vom 13.06.2019
Monika Fasnacht vs. Fabien Rohrer

Die Promi Griller

Folge 1: Monika Fasnacht vs. Fabien Rohrer

Folge vom 13.06.2019 Ab 6

Die ehemalige Moderatorin des Donnschtigs- und Samstigs-Jass Monika Fasnacht (54) stellt sich ihrem Konkurrenten, dem Snowboardweltmeister und Olympiasieger Fabien Rohrer (43) heute in einem Duell zwischen Pfannenwendern und Grillspiessen. Hat einer von beiden vielleicht einen Trumpf in der Hinterhand versteckt, um das Duell für sich zu gewinnen?

