Monika Fasnacht vs. Fabien RohrerJetzt kostenlos streamen
Die Promi Griller
Folge 1: Monika Fasnacht vs. Fabien Rohrer
16 Min.Folge vom 13.06.2019Ab 6
Die ehemalige Moderatorin des Donnschtigs- und Samstigs-Jass Monika Fasnacht (54) stellt sich ihrem Konkurrenten, dem Snowboardweltmeister und Olympiasieger Fabien Rohrer (43) heute in einem Duell zwischen Pfannenwendern und Grillspiessen. Hat einer von beiden vielleicht einen Trumpf in der Hinterhand versteckt, um das Duell für sich zu gewinnen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick