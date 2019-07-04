Elena Miras vs. GabiranoJetzt kostenlos streamen
Die Promi Griller
Folge 4: Elena Miras vs. Gabirano
16 Min.Folge vom 04.07.2019Ab 6
Bei Love-Island gewann Elena Miras (27) bereits den ersten Platz und fand dabei die Liebe ihres Lebens - auch wenn das nicht der Mann war, mit dem sie die Show gewann. Gabirano (20) hingegen wird der Zürcherin mit seinen Witzen einheizen. Durch seine lustigen Instagram-Clips wurde er schweizweit bekannt. Stellt der 2-Meter-Mann Elena auch hinter dem Grill in den Schatten?
