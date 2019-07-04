Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Promi Griller

Elena Miras vs. Gabirano

SAT.1Staffel 7Folge 4vom 04.07.2019
Elena Miras vs. Gabirano

Elena Miras vs. GabiranoJetzt kostenlos streamen

Die Promi Griller

Folge 4: Elena Miras vs. Gabirano

16 Min.Folge vom 04.07.2019Ab 6

Bei Love-Island gewann Elena Miras (27) bereits den ersten Platz und fand dabei die Liebe ihres Lebens - auch wenn das nicht der Mann war, mit dem sie die Show gewann. Gabirano (20) hingegen wird der Zürcherin mit seinen Witzen einheizen. Durch seine lustigen Instagram-Clips wurde er schweizweit bekannt. Stellt der 2-Meter-Mann Elena auch hinter dem Grill in den Schatten?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Promi Griller
SAT.1
Die Promi Griller

Die Promi Griller

Alle 8 Staffeln und Folgen