SAT.1Staffel 7Folge 6vom 18.07.2019
Dass die heutigen Kandidaten musikalisch sind, ist unbestritten. Doch müssen Rockerlegende und Gitarrist der Schweizer Band "Gotthard" Freddy Scherer (52) und das ehemalige Model und jetzige House-DJ Tanja La Croix (37) ausnahmsweise keine Noten, sondern Rezepte lesen. Vor Publikum aufzutreten fällt ihnen leicht, doch können sie auch hinter dem Grill einen kühlen Kopf bewahren?

SAT.1
