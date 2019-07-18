Tanja La Croix vs. Freddy SchererJetzt kostenlos streamen
Die Promi Griller
Folge 6: Tanja La Croix vs. Freddy Scherer
16 Min.Folge vom 18.07.2019Ab 6
Dass die heutigen Kandidaten musikalisch sind, ist unbestritten. Doch müssen Rockerlegende und Gitarrist der Schweizer Band "Gotthard" Freddy Scherer (52) und das ehemalige Model und jetzige House-DJ Tanja La Croix (37) ausnahmsweise keine Noten, sondern Rezepte lesen. Vor Publikum aufzutreten fällt ihnen leicht, doch können sie auch hinter dem Grill einen kühlen Kopf bewahren?
