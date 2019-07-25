Lorenzo Boscardin vs. Jason BrüggerJetzt kostenlos streamen
Die Promi Griller
Folge 7: Lorenzo Boscardin vs. Jason Brügger
16 Min.Folge vom 25.07.2019Ab 6
Bereits bei seiner Teilnahme bei "Switzerlands Next Topmodel" stöckelte der Italiener Lorenzo Boscardin (22) seiner Konkurrenz davon. Doch auch sein Gegner Jason Brügger (26) macht in schwindelerregender Höhe keine schlechte Figur. Wird er auch diese Jury für sich gewinnen können?
