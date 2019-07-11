Denise Biellmann vs. Vincent GrossJetzt kostenlos streamen
Die Promi Griller
Folge 5: Denise Biellmann vs. Vincent Gross
16 Min.Folge vom 11.07.2019Ab 6
Im Duell der Generationen steigt die elfmalige Eiskunstlauf-Weltmeisterin Denise Biellmann (56) gegen den 34 Jahre jüngeren Schlagersänger Vincent Gross (22) hinter den Grill. Preise haben die beiden bis zu Genüge bei sich Zuhause stehen - die goldene Cervelat fehlt ihnen jedoch noch.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick