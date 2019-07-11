Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Promi Griller

Denise Biellmann vs. Vincent Gross

SAT.1Staffel 7Folge 5vom 11.07.2019
Denise Biellmann vs. Vincent Gross

Die Promi Griller

Folge 5: Denise Biellmann vs. Vincent Gross

16 Min.Folge vom 11.07.2019Ab 6

Im Duell der Generationen steigt die elfmalige Eiskunstlauf-Weltmeisterin Denise Biellmann (56) gegen den 34 Jahre jüngeren Schlagersänger Vincent Gross (22) hinter den Grill. Preise haben die beiden bis zu Genüge bei sich Zuhause stehen - die goldene Cervelat fehlt ihnen jedoch noch.

