Hochmut und HochstaplerJetzt kostenlos streamen
Die Realitystar Academy
Folge 11: Hochmut und Hochstapler
41 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
Désirées Zöglinge kurz vorm Reality-Kollaps: Der bloße Gedanke an die Große Prüfung in Deutsch bringt vor allem Florian wortwörtlich aus dem Gleichgewicht. Vier Hochstapler-Teams müssen entscheiden: Volles Risiko oder Mauerblümchen-Taktik - wer katapultiert sich mit einem blauen Brief ins mögliche Aus? Und damit nicht genug: Rektorin Désirée Nick hält zwei Studierenden den Spiegel vors Gesicht. Sie kommen mit Neuigkeiten zurück, die alle anderen schockieren…
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick