Nach der Nominierung ist vor dem KnallJetzt kostenlos streamen
Die Realitystar Academy
Folge 12: Nach der Nominierung ist vor dem Knall
44 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
Die Nerven liegen blank: Es ist wieder Zeit für eine Nominierung und die Spannung ist mit Händen zu greifen. Doch was danach passiert, bringt die Academy zum Beben. Außerdem entfacht ein Missverständnis einen Streit, der die Gruppe in zwei Lager spaltet. In der Nacht kochen die Gefühle über, als sich zwei Studierende näher kommen als je zuvor. Am Morgen danach steht fest: Mindestens eine Person muss gehen... Wer wird exmatrikuliert und verlässt die Academy für immer?
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