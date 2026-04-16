Partyeskalation und die erste ExmatrikulationJetzt kostenlos streamen
Die Realitystar Academy
Folge 2: Partyeskalation und die erste Exmatrikulation
46 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Noch kennt sie keiner - also liefern sie ab: Die Reality-Newbies starten mit Drama, Sticheleien und ersten Flirts. Manche scheinen eher auf Dating als auf Karriere aus zu sein. Die erste Party wird feucht-fröhlich und eskaliert schnell, auch Assistent Gigi gerät mitten ins Geschehen. Doch der Spaß hat ein Ende: Direktorin Désirée Nick greift durch und kündigt die erste Exmatrikulation an. Jetzt zeigt sich, wer wirklich bleiben darf.
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