Kleine Identitätskrise und Große PrüfungsangstJetzt ohne Werbung streamen
Die Realitystar Academy
Folge 4: Kleine Identitätskrise und Große Prüfungsangst
42 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
In der Academy spitzt sich die Lage zu: Jessicas Spuckaktion sorgt für Ärger und wird zur klaren Warnung der Rektorin. Nach der Pyjama-Party gerät ein Kandidat ins Grübeln, während bei der großen Prüfung Nervenstärke gefragt ist. Einige liefern ab, andere scheitern am Druck. Für die schwächste Leistung droht einem Team der blaue Brief. Und als wäre das nicht genug, steht auch noch die erste Nominierung an - jetzt zeigt sich, wer wirklich Reality kann.
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