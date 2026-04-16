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Die Realitystar Academy

Kleine Identitätskrise und Große Prüfungsangst

JoynStaffel 1Folge 4vom 16.04.2026
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Folge 4: Kleine Identitätskrise und Große Prüfungsangst

42 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

In der Academy spitzt sich die Lage zu: Jessicas Spuckaktion sorgt für Ärger und wird zur klaren Warnung der Rektorin. Nach der Pyjama-Party gerät ein Kandidat ins Grübeln, während bei der großen Prüfung Nervenstärke gefragt ist. Einige liefern ab, andere scheitern am Druck. Für die schwächste Leistung droht einem Team der blaue Brief. Und als wäre das nicht genug, steht auch noch die erste Nominierung an - jetzt zeigt sich, wer wirklich Reality kann.

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