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Die Realitystar Academy

Erste Nominierung und Exmatrikulation

JoynStaffel 1Folge 5vom 23.04.2026
Erste Nominierung und Exmatrikulation

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Die Realitystar Academy

Folge 5: Erste Nominierung und Exmatrikulation

44 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Das Studium an der Reality Star Academy ist kein Zuckerschlecken. Vier blaue Briefe sind schon verteilt. Nummer fünf vergeben die Studierenden selbst. Hiermit werden die Newbies in der Kernkompetenz des Reality-TVs geschult. Wer nutzt die Gelegenheit für klare Worte und wer zieht den Schwanz ein? 17 Sternchen. 5 blaue Briefe. Eine anstehende Exmatrikulation. Alle Angezählten haben gepackt - denn wer fliegt, fliegt sofort! Ist das Schloss nun wieder groß genug für einen neuen Rookie-Nachzügler?

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