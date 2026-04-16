Ab in die Kaderschmiede und Spuck-Gate in der Reality Star AcademyJetzt kostenlos streamen
Die Realitystar Academy
Folge 3: Ab in die Kaderschmiede und Spuck-Gate in der Reality Star Academy
47 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Nach dem ersten Schulverweis des Jahrgangs, steht zum Glück auch die erste Unterrichtsstunde mit Reality-Legende Kader Loth an. Désirées ungezogene Zöglinge müssen nämlich noch viel lernen. Fachwissen allein reicht hier nicht aus. Gefragt sind Präsenz, Performance und Entertainment. Ein Reality-Rookie versagt auf ganzer Ebene und kassiert den ersten blauen Brief. Wer so einen bekommt, steht auf der Abschussliste. Ein Spuck-Gate bringt ordentlich Zündstoff ins Schloss!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick