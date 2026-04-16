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Die Realitystar Academy

Ab in die Kaderschmiede und Spuck-Gate in der Reality Star Academy

JoynStaffel 1Folge 3vom 16.04.2026
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Die Realitystar Academy

Folge 3: Ab in die Kaderschmiede und Spuck-Gate in der Reality Star Academy

47 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Nach dem ersten Schulverweis des Jahrgangs, steht zum Glück auch die erste Unterrichtsstunde mit Reality-Legende Kader Loth an. Désirées ungezogene Zöglinge müssen nämlich noch viel lernen. Fachwissen allein reicht hier nicht aus. Gefragt sind Präsenz, Performance und Entertainment. Ein Reality-Rookie versagt auf ganzer Ebene und kassiert den ersten blauen Brief. Wer so einen bekommt, steht auf der Abschussliste. Ein Spuck-Gate bringt ordentlich Zündstoff ins Schloss!

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