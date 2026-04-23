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Die Realitystar Academy

Neue Gesichter und alte Wunden

JoynStaffel 1Folge 6vom 23.04.2026
Neue Gesichter und alte Wunden

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Die Realitystar Academy

Folge 6: Neue Gesichter und alte Wunden

44 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Neue Dynamik in der Realitystar Academy: Eine Austausch-Studentin mischt bestehende Cliquen auf und sorgt für frischen Zündstoff. Doch damit nicht genug - im Unterricht taucht plötzlich Melissas Exfreund als Dozent auf. Alte Emotionen kommen hoch, während sich gleichzeitig immer mehr Flirts anbahnen. Die Situation droht zu kippen. Direktorin Désirée Nick fordert klare Leistungen und starke Nerven. Wer jetzt nicht liefert, riskiert den schnellen Rauswurf.

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