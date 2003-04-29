Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rettungsflieger

Der verflixte Tag

KultKrimiStaffel 7Folge 11vom 29.04.2003
Der verflixte Tag

Die Rettungsflieger

Folge 11: Der verflixte Tag

44 Min.Folge vom 29.04.2003Ab 12

Die langjährige Beziehung zwischen Sabine und Karsten hat ihren unerfreulichen Höhepunkt erreicht und ist scheinbar nicht mehr zu retten! Auch wenn es Dr. Sabine Petersen ganz schwer ums Herz ist, lässt während der Einsätze keine Sekunde ihre Konzentration und Professionalität nach. Und ausgerechnet heute hat Anneliese einen Defekt. Der Ersatzhubschrauber lässt auf sich warten. Sabine flüchtet in ihren Papierkram, den sie seit Wochen vor sich herschiebt. Zwischen Wollcke und Blank herrschen Spannungen, denn es gibt noch keinen Sieger um die Gunst von Madeleine. Madeleine nimmt den "Hahnenkampf" nur am Rande wahr.

