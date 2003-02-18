Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rettungsflieger

Willkommen an Bord!

KultKrimiStaffel 7Folge 2vom 18.02.2003
Willkommen an Bord!

Willkommen an Bord!Jetzt kostenlos streamen

Die Rettungsflieger

Folge 2: Willkommen an Bord!

44 Min.Folge vom 18.02.2003Ab 12

Alexander Karuhn kann das Eis zwischen Jasmin und ihm nicht brechen. Astrids Tochter ist gegenüber dem neuen Mann von Mama sehr skeptisch. Doch dann verunglückt das Mädchen und Alex ist mit den Rettungsfliegern in der Nähe. Zusammen mit dem Team findet er Jasmin. Im Hubschrauber des angehenden "Paps" fühlt sie sich dann sichtlich wohl und überwindet sich, Alex zu duzen. Jan Wollcke fürchtet, dass seine Ex-Frau Iris das alleinige Sorgerecht für Richie erstreiten will. Zusammen mit Sabine Petersen bringt er seine Wohnung auf Hochglanz für den Fall, dass die Dame vom Jugendamt unangemeldet auftauchen sollte.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Rettungsflieger
KultKrimi
Die Rettungsflieger

Die Rettungsflieger

Alle 11 Staffeln und Folgen