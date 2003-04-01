Die Rettungsflieger
Folge 8: Pilotenhochzeit
44 Min.Folge vom 01.04.2003Ab 12
Sabine, Wollcke und Paul lassen den langjährigen Kollegen und Freund Alex nur ungern in die USA ziehen. Doch bevor sich Alex und Astrid mit Kind und Kegel nach Alabama aufmachen, möchten sie heiraten. "Die Rettungsflieger" freuen sich auf die Hochzeits-Feierlichkeiten, werden dann aber von Oberst Kettwig herb enttäuscht. Der freie Tag ist gestrichen. Bis auf den Piloten gibt es kein Ersatzteam. Und die Rettung geht vor! Als dann am nächsten Morgen auch noch der neue Pilot, Hauptmann Blank, wegen Krankheit ausfällt, ist der Ärger bei Paul groß: nun müssen sie auf einen Ersatzpilot warten.
