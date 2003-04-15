Die Rettungsflieger
Folge 9: Neustart
44 Min.Folge vom 15.04.2003Ab 12
Madeleine Descartes glaubt, dass ihre Mutter bei dem Autounfall ums Leben gekommen ist, weil sie das der Tochter retten wollte. Blank versucht die geschockte Madeleine zu trösten und verspricht, dass Dr. Sabine Petersen alles versuchen wird, das Leben der Mutter zu retten. Bei einem zweiten Einsatz stürzt Marion im Sportunterricht vom Trampolin und verletzt sich die Wirbelsäule. Ihre Angst vorm Fliegen kann Blank mildern, indem er ihr verspricht, den Hubschrauber besonders behutsam zu steuern. Als er ihr dann auch noch seinen Talisman schenkt, glaubt das Team, dass sie sich mit Hauptmann Blank vielleicht doch einen "Guten" eingefangen haben
