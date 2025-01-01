Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Spur der Gewalt - Sex-Gangster auf der Flucht

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 01.01.2025
Folge 4: Spur der Gewalt - Sex-Gangster auf der Flucht

42 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12

Die Polizisten werden wegen einer Schlägerei in einer Kneipe gerufen. Doch dann stellt sich heraus, dass ein gewaltbereiter Sexualstraftäter den Streit angezettelt hat, um bei seinem Freigang zu fliehen. Die Verfolgung beginnt. - Ein Hundebesitzer entdeckt beim Gassi-Gehen ein Auto im Kanal und verständigt die Polizei. Die Beamten finden eine verletzte und bewusstlose Frau im Kofferraum und rufen einen Krankenwagen. Wer wollte der jungen Frau etwas antun?

