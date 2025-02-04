Die Ruhrpottwache
Folge 17: Auf der Suche nach dem Baby
23 Min.Ab 12
Baby im Supermarkt geklaut! Nur wenige Sekunden hat eine Mutter den Kinderwagen aus den Augen gelassen, da war ihre Tochter auch schon verschwunden. Die Beamten schauen das Überwachungsvideo, um Hinweise auf den Täter zu finden ? Und: Ein betrunkener Busfahrer fuhr wie wild mit einer Cheerleadertruppe durch Duisburg. Die Besitzerin des Busunternehmens konnte ihn stoppen, aber nun öffnet er die Türen nicht.
