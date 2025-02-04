Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Auf der Suche nach dem Baby

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 17
Auf der Suche nach dem Baby

Auf der Suche nach dem BabyJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 17: Auf der Suche nach dem Baby

23 Min.Ab 12

Baby im Supermarkt geklaut! Nur wenige Sekunden hat eine Mutter den Kinderwagen aus den Augen gelassen, da war ihre Tochter auch schon verschwunden. Die Beamten schauen das Überwachungsvideo, um Hinweise auf den Täter zu finden ? Und: Ein betrunkener Busfahrer fuhr wie wild mit einer Cheerleadertruppe durch Duisburg. Die Besitzerin des Busunternehmens konnte ihn stoppen, aber nun öffnet er die Türen nicht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen