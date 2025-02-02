Die Ruhrpottwache
Folge 8: Drogenoma
48 Min.Ab 12
Eine Abschlussparty in der Schule ist völlig ausgeartet. Die Beamten stellen fest: die Jugendlichen stehen unter Drogen! Was hat es mit dem kollektiven Drogenrausch auf sich? Ein Familienstreit ist eskaliert, weshalb die Nachbarin die Polizisten verständigt hat. Die Beamten verschaffen sich Zugang zur Wohnung, finden eine bewusstlose Frau und müssen ein Feuer löschen. Aber von der kleinen Tochter fehlt jede Spur.
