Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Der Falschgeld-Fall

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 19
Der Falschgeld-Fall

Der Falschgeld-FallJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 19: Der Falschgeld-Fall

23 Min.Ab 12

Die Kripo-Beamten schreiten ein, als es vor ihrer Wache zum Streit zwischen einem Taxifahrer und seiner Kundin kommt. Sie soll ihm Falschgeld untergejubelt haben. Auf der Wache legt die Frau weitere 2.950 Euro Falschgeld auf den Tisch und beteuert ihre Unschuld. Und: Der Friseurtermin einer Braut eskaliert. Gerade als die Streifenpolizisten eintreffen, rammt die Auszubildende des Friseursalons ihre Schere in das teure Kleid der Braut und verletzt sie dabei.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen