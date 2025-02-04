Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Artistische Flucht

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 11
Artistische Flucht

Artistische FluchtJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 11: Artistische Flucht

23 Min.
Ab 12

Die Tageseinnahmen einer Großraumdisko wurden gestohlen. Die Ermittlungen führen die Polizisten schließlich zu den Dieben, doch diese fliehen und die Beamten liefern sich eine spektakuläre Verfolgungsjagd über den Dächer mit den Kriminellen. - Eine junge Frau sucht auf der Wache die Hilfe der Beamten. Ihr Ehemann ist seit Tagen verschwunden und nun hat sie einen Drohbrief erhalten. Wurde dem Mann seine Aussage als Hauptbelastungszeuge bei einem Strafprozess zum Verhängnis?

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

