Schmutzige Geschäfte in der GrosswäschereiJetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache
Folge 3: Schmutzige Geschäfte in der Grosswäscherei
43 Min.Ab 12
Die Polizisten werden nach einem Streit in die JVA gerufen. Daraufhin will ein Häftling mit dem LKW der Wäscherei fliehen. Als die Beamten ihn stoppen, entdecken sie nicht nur saubere Wäsche im Laderaum. - Eine verängstigte Frau will auf der Wache ihre eigene Vermisstenanzeige zurücknehmen. Das kommt der Polizistin verdächtig vor und sie hakt nach. Schließlich rückt die Frau mit der Wahrheit heraus und jetzt zählt jede Minute, um das Leben eines Mädchens zu retten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick