Der pädophile Stiefvater
Die Ruhrpottwache
Folge 5: Der pädophile Stiefvater
43 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12
Ein Schüler hat die Polizei um Hilfe gerufen, weil er von einem Auto verfolgt wird. Nur im letzten Moment können die Beamten verhindern, dass der Junge von dem Wagen umgefahren wird. Wer hat es auf ihn abgesehen? - Eine Frau steigt auf dem Hof der Wache mit einem Koffer aus dem Auto, doch der Fahrer rennt ihr hinterher und will ihr das Gepäckstück entreißen. Dabei platzt der Koffer auf und es regnet hunderte Geldscheine. Was das zu bedeuten hat, ermitteln die Beamten sofort.
