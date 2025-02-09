Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10vom 09.02.2025
Folge 10: Der Mustang-Mann

43 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12

Eine Bäuerin hat die Polizei verständigt, nachdem sie einen verletzen Jungen im Schlafanzug in ihrer Scheune gefunden hatte. Der Junge erzählt, dass er aus Angst aus seinem Kinderzimmer geflohen ist, als ein Fremder seinen Papa bedrohte. - Ein Notruf wegen eines verletzen Pferdes führt die Polizisten zu einem Ponyhof. Dort entdecken sie eine bewusstlose Frau verscharrt unter einem Heuhaufen.

